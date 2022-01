Dio salvi la regina!, il saggio di Anna Maria Pasetti sulla Regina Elisabetta tra cinema e tv

Disponibile dal 20 gennaio 2022, edito da Bietti, il libro Dio salvi la regina! Elisabetta II sovrana di iconologia tra fiction e realtà della critica e giornalista Anna Maria Pasetti. Un excursus nell'immaginario audiovisivo di Elisabetta II, da The Queen a The Crown, da Sorrentino fino a Peppa Pig.

Elisabetta II festeggerà il suo settantesimo anniversario di Regno il 6 febbraio. Nel corso degli anni, il cinema e le serie televisive, documentari e fiction, la hanno descritta in innumerevoli modi. Il volume di Anna Maria Pasetti indaga l'iconologia audiovisiva legata a Elisabetta II, che merita attenzione per la sua valenza di Segno, unico e irripetibile, capace di legare Icona e Simbolo dentro a un Corpo eccezionale, in grado di vivere e trascendere il Tempo in un gesto.

"Non è necessario essere monarchici per abituarsi all'icona della Regina. Il tempo e il mondo ruotano vorticosamente come tifoni tropicali: tutto è mutevole, proprio tutto. Tranne lei, Elisabetta". Così la descrisse il regista Roger Michell, scomparso poco prima di vedere la Regina omaggiata nel suo documentario Elizabeth, probabilmente il definitivo sulla sovrana britannica, e dunque meritevole di troneggiare in testa a questo volume.

A corollario, una conversazione con il regista Stephen Frears, che disserta sulla figura della sovrana in una intervista esclusiva con l'autrice.

DIO SALVI LA REGINA!, edito da Bietti per la collana digitale Fotogrammi, è stato realizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale Red Shoes.

Mercoledì 26 gennaio alle 18.30 si terrà la presentazione del libro in diretta streaming sulla pagina FB di Bietti Edizioni e Red Shoes.