Dinamo Kiev-Juventus di Champions League in onda oggi: dove vederla in TV e in streaming

Oggi torma la Champions League, la Juventus scende in campo in Ucraina contro la Dinamo Kiev: ecco dove vedere la partita in TV e in streaming.

Dinamo Kiev-Juventus va in scena oggi alle 18:55, prima partita dell'edizione 2020/2021 di Champions League. Sarà possibile vederla in TV e in streaming grazie a SKY: scopriamo esattamente su quali canali e piattaforme.

Oggi la Juventus fa il suo esordio in Champions League: la squadra allenata da Andrea Pirlo giocherà alle ore 18:55 allo stadio Olimpiysky di Kiev. La Dinamo Kiev, allenata da Mircea Lucescu, è una squadra ostica da affrontare soprattutto sul proprio campo, la Juventus dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo. Nei quattro precedenti incontri i bianconeri non hanno mai perso, secondo i protocolli delle autorità ucraine sono ammessi allo stadio 21.000 spettatori. Con questa partita inizia la fase a girone della Champions, nel girone dei campioni d'Italia ci sono anche il Barcellona e il Ferencvárosi, squadra ungherese con sede a Budapest.

Dove vederla in TV

L'incontro tra Dinamo Kiev e Juventus sarà trasmesso su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra) a partire dalle 18.55. La telecronaca sarà di Riccardo Gentile e il commento tecnico sarà affidato a Giancarlo Marocchi. La partita sarà visibile anche su Diretta Gol (Sky Sport 251, satellite e fibra), col commento di Andrea Marinozzi.

Dove vederla in streaming

Dinamo Kiev-Juventus può essere seguita in streaming sul proprio computer grazie a su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC. La partita si potrà acquistare anche su NOW TV seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.