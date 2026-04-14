diMartedì stasera su La7: Trump contro il Papa e il crollo di Orbán

Questa sera, martedì 14 aprile alle 21:15 su La7, Giovanni Floris torna con una puntata di diMartedì che promette di analizzare un momento di rarissima fragilità per le destre nazionaliste globali. Tra crisi diplomatiche senza precedenti, sconfitte elettorali storiche e un'economia stretta nella morsa dello Stretto di Hormuz, il talk show metterà sotto i riflettori il momento no del fronte sovranista.

Il "Fronte Cattolico" di Donald Trump

Il Tycoon, alle prese con una guerra in Iran che non sta portando i risultati sperati, sembra aver perso la bussola diplomatica. L'ultima mossa ha del clamoroso: un attacco frontale a Papa Leone XIV.

Il motivo: Il Pontefice è diventato il simbolo della resistenza morale contro l'escalation militare in Medio Oriente.

La reazione: Trump, nervoso per lo stallo bellico, ha accusato il Vaticano di debolezza, aggiungendo che il cardinale statunitense Robert Francis Prevost è diventato Papa grazie a lui. Ma la mossa rischia di rivelarsi un boomerang elettorale, alienandogli il voto dei cattolici moderati e creando imbarazzo persino tra i suoi alleati europei.

La Caduta di un Re: Orbán sconfitto in Ungheria

È la notizia che ha scosso l'Europa nelle ultime 48 ore: dopo 16 anni di dominio incontrastato, Viktor Orbán è stato sconfitto. La vittoria di Péter Magyar segna la fine di un'era.

L'Ungheria ha scelto una svolta europeista , punendo il sistema di potere di Fidesz.

Per il fronte sovranista europeo, la perdita del "modello Budapest" rappresenta un colpo psicologico e politico durissimo.

Italia: Meloni tra Referendum e Realpolitik

Il governo di Giorgia Meloni osserva con preoccupazione i segnali che arrivano dall'estero, mentre deve gestire le ferite interne.

Il Referendum sulla Magistratura: La recente battuta d'arresto (con la vittoria del NO al 53,7%) ha segnato la prima vera crepa nel consenso granitico della Premier.

L'equilibrio precario: Meloni si trova ora in una posizione scomoda: deve decidere se difendere l'alleato Trump nello scontro con il Papa o smarcarsi per proteggere il consenso in un Paese a profonda radice cattolica.

L'Economia del 'Collo di Bottiglia': Lo Stretto di Hormuz

Non solo politica, ma portafogli. La chiusura dei traffici marittimi nello Stretto di Hormuz sta provocando onde d'urto devastanti:

Carburanti: Prezzi alla pompa in ascesa verticale.

Materie Prime: I blocchi stanno rallentando le forniture industriali, con il rischio di una nuova fiammata inflattiva.

Spesa Alimentare: L'aumento dei costi dei fertilizzanti e dei trasporti si riflette direttamente sugli scaffali dei supermercati italiani.

Gli Ospiti e la Copertina

Oltre alle analisi dei dati di Nando Pagnoncelli, Floris ospiterà in studio grandi firme del giornalismo e della cultura, tra cui spiccano i nomi di Walter Veltroni e Roberto Saviano. La satira, come sempre pungente e necessaria per smontare le contraddizioni del potere, sarà affidata al duo Luca e Paolo.