Digitale terrestre DVB-T2, Codacons avverte: "Sarà una stangata per gli italiani"

Il Codacons contro il passaggio al Digitale terrestre DVB-T2: l'associazione denuncia che il nuovo sistema di trasmissione digitale, sarà una stangata per quei milioni di italiani che dovranno acquistare un nuovo televisore.

Entro due anni una gran parte dei televisori in possesso degli italiani saranno obsoleti. Il 2022 è infatti l'anno in cui ci sarà il passaggio completo e definitivo al DVB T2, il nuovo sistema di trasmissione digitale resosi necessario per liberare le frequenze che saranno utilizzate da telefonini e tablet a 5G.

Il Codacons parla di stangata, perché il passaggio non sarà indolore ed andrà a toccare i portafogli di milioni di famiglie italiane. L'associazione precisa che saranno circa 10 milioni i televisori che risulteranno a quella data obsoleti, ricordiamo che quelli acquistati dal 2017 dovrebbero poter ricevere il segnale DVB T2.

Digitale terrestre DVB-T2: i primi dati sul Bonus TV emesso per lo switch-off

Il Codacons sottolinea che tantissimi italiani saranno costretti ad acquistare un nuovo televisore o l'apposito decoder, già in vendita a un prezzo che varia dai 30 ai 250 euro. Vogliamo ricordare inoltre, che questa enorme mole di televisori obsoleti dovrà essere riciclata nelle apposite discariche, con ulteriori costi per la comunità.

Le prime regioni ad adattarsi ai nuovi standard saranno, a partire da settembre 2021, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e le province di Trento e Bolzano. Si procederà poi con le regioni del centro (1° gennaio - 31 marzo 2022) e si finirà poi con le regioni del Sud Italia (1° aprile - 20 giugno 2022).