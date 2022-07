Diego Luna e Gael Garcia Bernal protagonisti della serie La Maquina

La serie in spagnolo La Maquina, prodotta per Hulu, vedrà impegnati come protagonisti Diego Luna e Gael Garcia Bernal.

Gael Garcia Bernal e Diego Luna saranno i protagonisti di una nuova serie intitolata La Máquina, realizzata per Hulu.

Il progetto, in lingua spagnola, permetterà ai due attori di lavorare di nuovo insieme dopo una lunga amicizia iniziata sul set di Y Tu Mama Tambien.

La serie La Maquina sarà prodotta da Searchlight TV e sarà il terzo progetto realizzato dallo studio per la piattaforma di streaming dopo The Dropout e History of the World, Part II.

Marco Ramirez (Daredevil) sarà coinvolto come showrunner e Gabriel Ripstein sarà invece il regista degli episodi. Gael García Bernal e Diego Luna saranno protagonisti e produttori.

Al centro della trama ci sarà un pugile che sta invecchiando, ruolo affidato a Garcia Bernal, il cui manager, parte assegnata a Luna, gli assicura un'ultima possibilità per conquistare un titolo. Ma per poter arrivare alla sera dello scontro devono affrontare una misteriosa forza.

Matthew Greenfield e David Greenbaum di Searchlight hanno dichiarato: "Poter riunire di nuovo Gael e Diego sullo schermo per La Maquina è un vero onore. Assistere alla loro amicizia e al loro feeling è una vera gioia. E siamo felici di lavorare con Marco, la cui voce unica e la cui visione ci permettono di esplorare questo mondo in un modo totalmente originale".

Gael Garcia Bernal è recentemente apparso nel film Old e nella serie Station Eleven, mentre Diego Luna è una delle voci del film animato League of Super Pets, mentre per il piccolo schermo ha recitato nella prima stagione di Andor.