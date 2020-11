Diabolik: riedizioni, calendari e un gioco da tavolo tra le novità in attesa del film

Diabolik è diventato un film diretto dai Manetti bros e i fan dell'iconico personaggio, grazie alla casa editrice Astorina, potranno ora riempire l'attesa con riedizioni del fumetto originale e altre uscite che compredono anche il gioco da tavolo e il calendario 2021.

Astorina ha da poco rinnovato il sito internet Diabolik.it, dove è presente anche uno shop online. Tra le novità in attesa del lungometraggio dei Manetti Bros. ci sono:

Dal 1° novembre, in edicola in abbinata all'albo inedito del mese, arriva il Kalendario 2021 (€ 7.90) che, con le illustrazioni di Giuseppe di Bernardo, accompagnerà tutti i fan per un intero anno diaboliko.

Dal 1° novembre è inoltre già disponibile in edicola la riedizione a colori in formato extra del Grande Diabolik n. 2/2007 (€ 5,40):

Diabolik contro Eva. Tutti sanno che Diabolik ama senza riserve Eva Kant, anche i suoi nemici. Tutti sanno che Diabolik si fida ciecamente di Eva Kant, anche i suoi nemici. E tutti, anche i suoi nemici, sanno che solo lei può arrivargli impunemente abbastanza vicino per poterlo uccidere. Ma nessuno sa come reagirà il Re del Terrore costretto a battersi contro Eva Kant.

Dal 17 novembre, in libreria, sarà acquistabile il nuovo volume di pregio dell'apprezzata collana Mondadori Oscar Ink, Il giovane Diabolik (€ 19,00).

Poco è stato narrato dell'adolescenza di Diabolik, trascorsa sull'isola di King. Mario Gomboli e Tito Faraci hanno ricostruito, con Giuseppe Palumbo, scorci di vita di un ragazzo che non sapeva che sarebbe diventato Diabolik. Due eventi particolari, la visita a una mostra d'arte e l'avvicinarsi di un'eclissi solare, scatenano i ricordi di Diabolik. Ricordi dolci di giochi infantili, ricordi tristi di amicizie perdute, ricordi amari di imbrogli e tradimenti. Esperienze indimenticabili che hanno contribuito a forgiare il carattere del Re del Terrore.

Dal 1° dicembre, in edicola, sarà poi disponibile Vite al margine (€ 2,80), l'albo inedito del mese. Una curiosità: tra le pagine dell'episodio un omaggio ai registi Manetti bros. e al loro staff. Due ragazze senza dimora vivono alla giornata, rubacchiando qua e là. Il loro rifugio per la notte è una misera baracca, sotto un viadotto. Niente che possa interessare a Diabolik, apparentemente. E invece...

Dal 9 dicembre, in edicola a grande richiesta del pubblico, il quarto volume Diabolik Magnum, dal titolo Freddo Assassino (€ 7,90). Cinque episodi sulla neve macchiata di sangue.

Se il mare ha segnato, sin dai primi momenti di vita, il destino di Diabolik, la montagna è stata presto scelta come scenario per alcuni degli episodi più suggestivi della serie. Una scelta che si è rivelata azzeccata, visto che alcune di queste storie, drammatiche e avventurose, sono rimaste nel cuore di molti lettori. Questo volume le raccoglie in un'edizione riveduta, arricchita e commentata.

Contiene gli episodi:

Il crimine non ha confini

Tragico viaggio

Fuga dal rifugio

Tomba di ghiaccio

La morte sa aspettare

Un estratto da:

Ricatto di sangue

Da dicembre, il nuovo gioco da tavolo di Pendragon Game Studio, Diabolik - Colpi e indagini (€ 39,90). In vendita nei negozi di giochi, su www.diabolik.it e www.pendragongamestudio.com.

I giocatori vivranno i furti impossibili della famosa coppia Diabolik ed Eva Kant e proveranno a sventare i loro piani nei panni dei detective Ginko e Morrigan. I giocatori si troveranno all'interno di un'esperienza in stile "guardia e ladri" interamente declinata all'interno del mondo del Re del Terrore.

Dal 5 gennaio 2021, settimanalmente in edicola, con Corriere delle Sera e La Gazzetta dello Sport, la collana Anastatika di RCS MediaGroup, l'imperdibile riproduzione impeccabilmente anastatica dei primi 50 numeri della serie. Ciascuna uscita (€ 5,99 oltre il prezzo del quotidiano) include un fascicolo di approfondimento ricco di preziose informazioni e curiosità. L'opera è composta da 51 uscite, la prima avrà un fascicolo doppio e in omaggio ci sarà la riedizione dell'albo n. 1 del 1964. Con la seconda ci sarà invece in omaggio la riproduzione della locandina del 1963.

Diabolik, che dovrebbe uscire nei cinema il 31 dicembre 2020, è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros., in associazione con Astorina, con il sostegno di Emilia - Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D'Aoste. Il film, adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, è scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato il soggetto insieme a Mario Gomboli.

Nel cast Miriam Leone nella parte di Eva Kant, Valerio Mastandrea nei panni dell'ispettore Ginko e il protagonista Luca Marinelli.