DIA 1991 – Parlare poco Apparire mai: stasera su Rai3 il film che racconta la lotta alle mafie

Stasera su Rai3, dalle 21:20, appuntamento con DIA 1991 - Parlare poco Apparire mai, il film che, a 30 anni dalla nascita della Direzione Investigativa Antimafia, racconta la storia della lotta alle mafie dal 1991, quando nacque da un'intuizione di Giovanni Falcone, fino alle inchieste più recenti.

Il film mostrerà per la prima volta immagini girate pochi minuti dopo l'attentato di Capaci, immagini forti, laceranti, che ancora oggi, a 29 anni dalla strage, ci commuovono e ci turbano.

Il 29 ottobre 1991 un decreto legge istituisce la Direzione Investigativa Antimafia, un progetto ispirato dal giudice Giovanni Falcone che unisce le forze di polizia italiane - Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza - nella lotta alla criminalità organizzata, seguendo il modello dell'FBI americana. Il 24 maggio 1992, all'indomani della strage di Capaci, la DIA diventa operativa iniziando ad indagare proprio su quell'evento drammatico che segna una ferita indelebile nel cuore dello Stato. In 30 anni di attività, gli uomini migliori delle forze dell'ordine hanno lavorato nell'ombra e senza clamori per catturare latitanti di mafia, camorra, 'ndrangheta, anche oltre i confini nazionali; attraverso l'utilizzo di nuovi metodi investigativi sono arrivati alla conclusione di centinaia di arresti, e al sequestro dei grandi patrimoni delle mafie.

Il film racconta le operazioni investigative della DIA attraverso la voce dei veri agenti operativi che le hanno realizzate: 4 storie, 10 voci narranti e la memoria di Falcone tenuta in vita da Giuseppe Ayala, il magistrato e amico personale di Falcone che ha condiviso con lui l'ultimo anno e mezzo di vita a Roma.

Nel film gli investigatori ritornano nelle città in cui hanno condotto le loro inchieste e iniziano a raccontare com'erano Palermo, Reggio Calabria e Napoli negli anni '90. Le immagini dei luoghi si mescolano in un passaggio continuo dal presente al passato grazie ad un uso innovativo delle teche RAI. I materiali di archivio RAI diventano il punto di vista degli investigatori: sono i loro occhi che rivedono quelle città negli anni in cui erano operativi.

Per la prima volta ascoltiamo le loro voci, i "dietro le quinte" delle maggiori inchieste, il racconto dei metodi investigativi e il sacrificio delle loro vite private, costretti al silenzio e ad agire sempre nell'ombra. Sentiamo le testimonianze di chi quella guerra l'ha combattuta raggiungendo risultati prima impensabili: la cattura di Bagarella, l'inchiesta Olimpia sulla 'ndrangheta, la cattura del capo della camorra Francesco Schiavone, le indagini sulle infiltrazioni della camorra nel Nord Italia.

Dietro quei passamontagna scuri che tante volte abbiamo visto nelle immagini in tv, ci sono donne e uomini che ogni giorno hanno combattuto la criminalità organizzata, pagando spesso un caro prezzo sul fronte della loro vita privata. Ma la contropartita è stata il successo di molte operazioni. Il successo dello Stato, uno Stato finalmente capace di mettere da parte rivalità e divisioni interne per costituire un fronte comune contro le mafie.

Sullo sfondo le immagini terribili e crudeli dell'attentato di Capaci, le macerie e la disperazione poco dopo l'esplosione: materiali parzialmente inediti mostrati per la prima volta, immagini viste da una nuova angolazione che ancora una volta ci ricordano che la ferita dell'omicidio di Falcone non si è mai sanata.