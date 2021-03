"Devo fare pipì", la gaffe virale del giornalista USA in tv (video)

Greg Gutfeld non si è reso conto di essere in onda è ha iniziato a cantare che gli scappava la pipì finché non è stato avvisato dai suoi colleghi.

Greg Gutfeld è stato protagonista involontario di una gaffe che è diventata subito virale: devo fare pipì ha iniziato a cantare il giornalista televisivo senza rendersi conto che la pausa pubblicitaria era terminata.

Gregory Gutfeld è un volto molto noto di Fox News Channel, dove conduce The Greg Gutfeld Show ed è uno dei cinque co-conduttori del talk show politico The Five, il programma dove si è verificata la gaffe che potete vedere nel video qui sopra. Durante la trasmissione di venerdì Greg ha fatto un annuncio che non era destinato ai suoi spettatori "Devo fare pipì. Devo fare pipì" ha iniziato a cantare senza rendersi conto che la pausa pubblicitaria era terminata e che lui e i suoi quattro colleghi erano tornati in onda.

Mentre Greg canticchiava gli altri conduttori lo guardavano sbalorditi e uno di loro, Jesse Watters, è intervenuto dicendo: "Sei in onda". La gaffe del collega ha provocato la risata dei quattro giornalisti e Watters ha affermato che sarebbe stato felice di prendere il posto di Gutfeld fino a quando non avesse risolto i suoi problemi, "prenderò il posto di Greg finché non tornerà dal bagno", ha detto.

Alla fine del programma Greg Gutfeld si è accorto che la sua gaffe era in tendenza su Twitter e ha voluto rassicurare tutti i suoi follower, circa 1milione e 500mila, con un post in cui ha scritto: "Sì, ho fatto la pipì".