Detectives torna stasera su Rai2: l'omicidio di Eleonora Scroppo nella terza puntata

Nuovo appuntamento con Detectives - in onda stasera su Rai2 alle 22:40 - la trasmissione di approfondimento giornalistico, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato che mette al centro del racconto gli investigatori che hanno seguito in prima persona i casi più controversi e complessi di cronaca nera, ripercorsi ed analizzati, attraverso i reali documenti d'indagine.

Nella terza puntata, Giuseppe Rinaldi con la presenza in studio del Dirigente della PS Enrico De Simone, affronterà l'assassinio di Eleonora Scroppo, uno dei tanti delitti, avvenuti a Roma, finito nel faldone dei misteri insoluti.

La sera del 9 ottobre 1998, in una villetta bifamiliare di via Due Ponti, a Roma, Eleonora, 50 anni, sposata con Stefano Ciampini, era a tavola con il marito e il figlio minore di 19 anni. Il figlio maggiore della coppia, 22 anni, non era in casa. L'assassino sparò sette colpi di pistola calibro 7,65 da una finestra, due dei quali colpirono la donna.

Dopo più di vent'anni questo omicidio è ancora un mistero e il marito di Eleonora chiede che sia fatta giustizia. Le indagini nel corso degli anni hanno cercato di individuare un colpevole che sicuramente aveva facile accesso al comprensorio dove viveva la famiglia Ciampini.

Quello di Eleonora Scroppo, resta un caso inspiegabile. Una donna bella, intelligente, con una famiglia perfetta: chi può essere stato a uccidere una donna che non aveva nemici, ombre e scheletri nell'armadio? Le indagini seguono due piste fino a che non individuano un possibile colpevole. Ma non ci sono abbastanza prove.

Anche per il caso Eleonora Scroppo, Detectives si avvale della preziosa consulenza di Jim Clemente, ex profiler dell'F.B.I. per la prima volta in tv in Italia, ispiratore e consulente di Criminal Minds, che in collegamento da Los Angeles traccerà il profilo criminale del possibile assassino della donna.