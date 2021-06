Detectives: la seconda puntata stasera su Rai2

Giuseppe Rinaldi apre la seconda puntata di Detectives, la trasmissione true crime di approfondimento giornalistico stasera su Rai2, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato che mette al centro del racconto gli investigatori che hanno seguito in prima persona i casi più controversi e complessi di cronaca nera, ripercorsi ed analizzati, attraverso i reali documenti d'indagine.

Casi risolti che hanno tenuto con il fiato sospeso gli italiani o ColdCase che ancora aspettano di essere risolti per dare un volto all'assassino. Filmati inediti, documenti originali e il contributo dei testimoni arricchiscono il racconto degli investigatori in studio. Nella seconda puntata, in onda alle 22:40, Giuseppe Rinaldi con la presenza in studio del Dirigente della PS Marco Basile,­ racconterà l'indagine geniale e sofisticata che ha posto fine alla lunga carriera criminale di uno dei più spietati assassini seriali che l'Italia abbia mai visto: Maurizio Minghella.

Tina è una prostituta moldava di 20 anni che vive a Torino. Nella notte tra il 16 e il 17 febbraio del 2001 viene assassinata e il suo corpo ritrovato lungo un canale di irrigazione nelle vicinanze di uno svincolo della tangenziale. Tina non è la prima prostituta che viene uccisa a Torino. Per questi brutali delitti gli inquirenti iniziano a seguire la pista dell'omicida seriale che porta all'arresto di Maurizio Minghella. L'uomo era già stato condannato a Genova per 4 omicidi di giovani ragazze e godeva del regime di semilibertà a Torino.

Proprio dall'omicidio di Tina, parte una indagine a ritroso che svelerà altri efferrati delitti di Minghella. In totale, al serial killer sono stati attribuiti 8 delitti (4 a Genova e 4 a Torino), anche se il numero delle vittime potrebbe essere molto più alto. Una storia densa di colpi di scena, di dedizione delle forze dell'ordine e di inquietanti risvolti psicologici. La puntata infatti non seguirà solo l'indagine di Polizia ma cercherà, con l'aiuto di un neuropsichiatra, il professor Roberto Delle Chiaie, di entrare nella mente di questo feroce assassino.