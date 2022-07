Detective Conan: Zero's Tea Time, su Netflix in streaming da oggi

Il primo dei due spin-off animati di Detective Conan previsti su Netflix, Detective Conan: Zero's Tea Time, è disponibile in streaming da oggi 28 luglio 2022!

Il primo dei due spin-off animati di Detective Conan previsti su Netflix, Detective Conan: Zero's Tea Time, è disponibile in streaming da oggi 28 luglio 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Detective Conan è uno dei manga più longevi di sempre ed è riuscito a sfruttare al massimo questa sua notorietà, dalla famosissima serie animata principale, a film cinematografici e speciali particolari: ora è il momento degli spin-off! Detective Conan: Zero's Tea Time è il primo dei due (l'altro è Detective Conan: The Culprit Hanzawa, in arrivo sempre su Netflix) ed è disponibile già da ora per tutti gli abbonati al servizio.

La sinossi ufficiale dello spin-off riporta: "A volte lui è Toru Amuro, discepolo del celebre detective Kogoro Mori. Altre volte è Rei Furuya, un poliziotto che protegge il Giappone. E altre volte ancora è Bourbon, un tipo vestito di nero. Nessuno conosce la vita privata dell'uomo con tre facce... o almeno così si credeva. Ecco le vicende quotidiane di Toru Amuro, un personaggio tra luci e ombre." Nel prossimo spin-off il protagonista sarà il "criminale" dalla silhouette nera che appare nei capitoli di Detective Conan per rappresentare i colpevoli del mistero...