Desert Warrior: Anthony Mackie star del nuovo film di Rupert Wyatt

Anthony Mackie sarà il protagonista di Desert Warrior, un progetto che verrà diretto da Rupert Wyatt, autore della sceneggiatura in collaborazione con Erica Beeney, David Self e Gary Ross.

Le riprese sono attualmente in corso nell'area di Neom e Tabuk in Arabia Saudita.

Desert Warrior sarà ambientato nel settimo secolo, periodo durante il quale l'area è contraddistinta tra contrasti e lotte tra tribù in lotta, separate e in continua guerra tra loro. L'imperatore Kisra (Ben Kingsley) è conosciuto per essere incredibilmente spietato. Quando la principessa araba Hind (Aiysha Hart) rifiuta di diventare la sua concubina, la situazione porta a un epico scontro. La battaglia ha cambiato per sempre la regione e ha avuto delle ripercussioni dal punto di vista storico. Il re Numan (Ghassan Massoud) fugge quindi con la figlia, ritrovandosi alle prese con il deserto, e venendo inseguiti dall'esperto mercenario Jalabzeen e dalle sue truppe assetate di sangue. Hind e suo padre sono obbligati a chiedere l'aiuto di un misterioso bandito (Anthony Mackie), incredibilmente bravo a combattere e con molti segreti. Hind ispirerà le tribù a unire le forze per contrastare l'esercito che li supera dal punto di vista numerico e per la preparazione.

Anthony Mackie nel film Desert Warrior

Nel cast del film ci sono quindi Anthony Mackie, Aiysha Hart, Sharlto Copley, Ghassan Massoud, Sami Bouajila, Lamis Ammar, Géza Röhrig, e Sir Ben Kingsley.

Rupert Wyatt ha recentemente diretto la serie Mosquito Coast, prodotta per Apple TV+.