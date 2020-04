Deputy: Fox cancella la serie dopo solo una stagione

Fox ha deciso di cancellare la serie tv Deputy, dopo pochi giorni dalla fine della prima stagione, il crime drama con protagonista Stephen Dorff, creata e prodotta da Will Beal.

Una cancellazione che molti si aspettavano, visti gli ascolti altalenanti che Deputy ha ottenuto con i suoi tredici episodi, con una media dello 0.6 del rating collocandosi all'undicesimo posto nella lista degli show televisivi Fox più visti della stagione.

Deputy è un drama che si ispira al genere western, unito al modo di concepire la narrazione di un thriller televisivo moderno. La storia è incentrata su Bill Hollister, avvocato in carriera, che si ritrova a fare le veci di sceriffo nella contea di Los Angeles, accettando di suo malgrado il ruolo dopo la morte del precedente sceriffo.

Al fianco di Stephen Dorff, nel cast c'erano anche Brian Van Holt, Siena Goines, Bex Taylor-Klaus, Shane Paul McGhie, e Yara Martinez.

Deputy non è l'unico neonato show FOX ad aver avuto vita breve: infatti, anche Almost Family, il dramma interpretato da Timothy Hutton, Brittany Snow, Megalyn Echikunwoke ed Emily Osment, non tornerà per una seconda stagione.