Denzel Washington sarà Annibale in un nuovo film diretto da Antoine Fuqua

L'attore Denzel Washington collaborerà nuovamente con il regista Antoine Fuqua in occasione di un film sul condottiero Annibale.

Denzel Washington interpreterà Annibale in un nuovo film diretto da Antoine Fuqua, progetto che verrà realizzato per Netflix.

L'attore e il filmmaker hanno già collaborato in occasione di Training Day e i tre lungometraggi del franchise di Equalizer.

I primi dettagli del progetto

A scrivere la sceneggiatura del film su Annibale, il condottiere e politico cartaginese, sarà John Logan, già autore di apprezzati lungometraggi come Il Gladiatore e Aviator.

Nel team della produzione ci saranno Antoine Fuqua, Denzel Washington, Erik Olsen e Adam Goldworm.

The Equalizer - Il vendicatore: Denzel Washington e Antoine Fuqua presentano il loro thriller

L'attore premio Oscar voleva interpretare il ruolo già 20 anni fa, ma all'epoca non voleva trascorrere troppo tempo distante dai suoi figli, situazione che aveva portato alla sua rinuncia.

Annibale aveva superato le Alpi per attaccare Roma da Nord ed era un abile esperto in tattica che ha guidato le sue truppe nell'area che ora ha il nome di Tunisia. Le sue vittorie durante la seconda Guerra Punica sono diventate leggende.