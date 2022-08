Denise Dowse è morta a 64 anni, aveva recitato in Beverly Hills, 90210 e Insecure

Denise Dowse è morta all'età di 64 anni il 13 agosto 2022, dopo una lunga carriera che l'ha portata a lavorare per il piccolo schermo con ruoli in Insecure e Berverly Hills, 90210.

La sorella dell'attrice, Tracey, che aveva annunciato pochi giorni fa la difficile situazione di salute in cui si trovava l'attrice a causa di una meningite, ha confermato la notizia.

Tracey ha scritto online: "Voglio usare questo momento per ringraziare i nostri amici e la famiglia per tutto l'amore e le preghiere. Con molto dolore, comunico a tutti che mia sorella, Denise Dowse, è passata oltre per incontrare la nostra famiglia nella vita eterna. Denise Yvonne Dowse era la sorella più fantastica, un'attrice esperta e famosa, mentore e regista. Era la mia migliore amica e l'ultimo membro della mia famiglia.

Denise vi amava tutti. So che ci terrà d'occhio con tutto l'amore che ha". Tracey ha quindi sottolineato che ringrazia tutte le persone che hanno telefonato, inviato messaggi e preghiere per la sorella.

Ian Ziering ha risposto al post dichiarando: "La notizia mi spezza il cuore. In tutti gli anni che ho trascorso lavorando a Beverly Hills, 90210, le mie scene con Denise saranno sempre ricordate con il più grande rispetto per il suo talento e con l'affetto per l'anima amorevole che era. Alcune delle mie risate più sincere sono state con me e lei mentre Mrs Teasley cerca di insegnare la disciplina al mio Steve Sanders. Le mie sincere condoglianze alla sua famiglia e a tutte le altre persone che le volevano bene".

Denise Dowse ha infatti interpretato il ruolo della vice preside Yvonne Teasley in Beverly Hills, 90210. Tra le serie in cui ha recitato ci sono California Dreams, Seinfield, Gli amici di papà, Murphy Brown, Step by Step, Sister, Sister, Moesha, Girlfriends e Insecure in cui aveva il ruolo della dottoressa Rhonda Pine.

La lista degli show in cui è apparsa è davvero molto lunga e comprende anche Buffy l'ammazzavampiri, Chicago Hope, ER, The West Wing, Judging Amy, Nip/Tuck, Charmed, Gilmore Girls, Everwood, House e Castle.

Denise Dowse ha debuttato come regista con il film Remember Me: The Mahalia Jackson Story, attualmente in post-produzione.