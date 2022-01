Demi Moore e Margaret Qualley star del film The Substance

Le attrici Demi Moore e Margaret Qualley saranno le protagoniste del nuovo film The Substance, descritto come un horror.

Il film sarà diretto dalla francese Coralie Fargeat, alla sua prima collaborazione con uno studio americano, che ha firmato anche la sceneggiatura.

Per ora la produzione non ha svelato i dettagli della trama di The Substance, ma il sito Deadline sostiene che si tratti di un "esplosivo approccio femminista" al genere horror. Le riprese inizieranno nel mese di maggio nella città di Parigi.

Demi Moore è stata recentemente coinvolta nel podcast Dirty Diana che diventerà una serie di cui l'attrice sarà protagonista. L'audio serie, da cui è tratto il nuovo progetto sviluppato per la piattaforma di streaming di Amazon Prime Video, si ispira in parte all'esperienza personale vissuta durante il proprio matrimonio da Shana Feste (Endless Love). Al centro degli episodi ci sono due partner che devono riavvicinarsi tramite la perseveranza, il legame e il sesso. Demi ha dato voce al podcast in collaborazione con Carmen Ejogo, Mackenzie Davis, Dayo Okeniyi, Betsy Brandt, Max Greenfield, Claes Bang, Penelope Ann Miller, John Tenney, Rhys Wakefield e Dolly Wells. Tra le guest star ci sono Gwendoline Christie, Rosa Salazar, Ava Grey, Lena Dunham, Melanie Griffith, Andrea Riseborough, Chris Diamontopolus, Lili Taylor, e Lesley Ann Warren.

Margaret Qualley è stata invece, negli ultimi mesi, la star della serie Maid, ottenendo un'ottima accoglienza da parte della critica e del pubblico.

Coralie Fargeat ha debuttato con il film Revenge, presentato nel 2017 al Toronto Film Festival e poi presentato anche al Sundance. Il progetto ha attirato l'attenzione dei produttori e Neon si è poi occupata di proporre il progetto sul mercato americano.