Demi Moore, le foto del suo strano bagno scatenano i social

Demi Moore ha pubblicato su Instagram alcuni scatti del suo bagno della casa dell'Idaho che hanno sconcertato i fan. Le foto che hanno diviso i follower mostrano che la stanza è arredata con un divano a fiori e moquette.

Mercoledì scorso su Instagram Demi Moore ha annunciato che sarà la protagonista del podcast erotico intitolato Dirty Diana, che racconterà la storia immaginaria di un matrimonio in difficoltà. Lo scatto a prima vista sembra normale, l'attrice è seduta su un divano mentre parla attraverso il computer con alcune persone, la Moore indossa le cuffie e ha un tablet per leggere il testo.

Un esame attento della foto pubblicata sul social network mostra che la star di Soldato Jane è seduta nel bagno, infatti alle sue spalle, nella parte in alto a sinistra della foto è visibile una toilette, mentre nella seconda si vede una vasca da bagno. La stanza sembrava anche avere una moquette che ricopre tutto il pavimento. I fan sono rimasti sconcertati. "Moquette in bagno?" chiede un follower e "Non so dire se c'è un divano in bagno o una toilette in salotto", ha scherzato un altro. Un utente di Twitter, l'altro social su cui sono state pubblicate le foto, ha sottolineato che la statua vicino alla vasca assomiglia a Giovanna d'Arco, mentre una piccola scimmia di peluche può essere individuata schiacciata tra le pietre che compongono il muro vicino alla toilette. Qualcuno visto l'insieme è arrivato a dire "C'è qualcosa di inquietante in queste immagini".