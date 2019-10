Demi Lovato in versione sexy Pennywise per un party di Halloween, ecco la trasformazione!

Demi Lovato, per il party di Halloween che ha organizzato a Los Angeles, si è trasformata in una versione sexy del malvagio Pennywise.

Demi Lovato, in occasione di una festa di Halloween 2019, si è trasformata in una versione molto sexy di Pennywise, il malvagio clown di It, il romanzo di Stephen King recentemente adattato per il grande schermo e ha condiviso video e foto della serata.

La star della musica ha organizzato una festa a Los Angeles, presso il nightclub HYDE, e nella serata di sabato si è trasformata in Pennywise indossando una versione al femminile degli abiti indossati da Bill Skarsgard nei due film diretti da Andres Muschietti.

Demi Lovato si è inoltre truccata in stile clown e ha condiviso molte foto scattate al party e durante la sua trasformazione, tra cui un'immagine che la ritrae accanto alla madre Dianna De La Garza in versione Georgie, la piccola vittima del villain. La cantante ha sottolineato: "Mia madre è la migliore!".

Demi ha inoltre posato con un altro ospite che ha scelto di partecipare al party in versione Pennywise, ma in versione molto più tradizionale e con una maschera che ricrea il look dei nuovi film.

Ecco le foto: