Demi Lovato, selfie in lingerie dopo la scena di sesso "imbarazzante"

Demi Lovato ha recentemente condiviso un selfie su Instagram dopo aver finito di girare una scena di sesso per la nuova commedia della NBC intitolata "Hungry". Lovato, che adesso si identifica come non binaria, ha posato per una foto indossando un completo intimo sexy.

"Ho dovuto girare una scena di sesso oggi", ha scritto Demi, 28 anni, nella didascalia del post. "La mia prima scena hot! Avevo un po' di ansia, ma il cast e la troupe sono stati così professionali... è stato facile lavorare con loro e sono riusciti a calmarmi immediatamente."

"Poi ho pensato a quanto sono orgogliosa di essere in grado di sentirmi abbastanza a mio agio nella mia pelle da girare una scena del genere. Prima non mostravo neanche le braccia... e ora sto facendo questo!" Ha spiegato Demi, aggiungendo di aver pubblicato il selfie solo perché ha avuto "un'esplosione di fiducia nei confronti del suo corpo".

"Non mi sento sempre bene nella mia pelle, ma quando accade e, di conseguenza, mi sento anche abbastanza sexy allora posto una foto!" ha aggiunto la popstar. "È importante celebrare le piccole vittorie. Evviva per questa esplosione casuale di fiducia nel corpo e evviva per le scene di sesso esilaranti e imbarazzanti".