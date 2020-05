Delitti - Il piccolo Lorys: stasera su TV8 la tragica morte del piccolo Andrea Lorys Stival

Delitti - Il piccolo Lorys è la nuova puntata della serie crime, in onda stasera su TV8 alle 21:30, che ricostruisce la tragica morte di Andrea Lorys Stival, ucciso a soli 8 anni.

In onda stasera su TV8, alle 21:30, c'è Delitti - Il piccolo Lorys, la nuova puntata della serie crime che ricostruisce alcuni dei delitti più efferati al centro della cronaca nera negli ultimi dieci anni.

Il caso di Andrea Lorys Stival

L'omicidio del piccolo Andrea Lorys Stival, avvenuto nel novembre 2014 in provincia di Ragusa, è uno dei casi più tragici degli ultimi anni. Il corpo del bambino, 8 anni, viene ritrovato, a poche ore dalla denuncia della scomparsa da parte della madre, all'interno di un canale di cemento armato utilizzato per lo scolo delle acque. Le indagini rivelarono che Lorys era morto per strangolamento e successivamente era stato gettato nel canalone. L'unica imputata fu sua madre, Veronica Panarello, che dopo essersi inizialmente professata innocente, fornì diverse versioni dell'accaduto.

Nel novembre 2015 la madre diede la sua prima versione dei fatti, che la vedeva occupata nelle faccende domestiche, mentre il figlio era intento a giocare con alcune fascette bianche: d'un tratto, Lorys se le sarebbe strette al collo e si sarebbe strangolato. La madre, in preda al panico e non potendo fare nulla per salvarlo, avrebbe gettato il corpo del figlio nel canale. Nel 2016 Veronica Panarello fornì una nuova versione dell'accaduto: Lorys sarebbe stato ucciso dal nonno paterno, Andrea Stival, con cui lei aveva una relazione.

Il 17 ottobre 2016, al termine del processo, la Panarello è stata dichiarata unica colpevole del terribile omicidio, più volte paragonato a quello di Cogne, e condannata a 30 anni di reclusione.