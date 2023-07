Delitti ai Caraibi da stasera su Retequattro: cast e trama delle prime due puntate

Al via stasera su Retequattro in prima serata la serie poliziesca francese Delitti ai Caraibi: ecco il cast e la trama delle prime due puntate, in onda martedì 4 luglio.

L'estate si accende da stasera su Retequattro con la serie Delitti ai Caraibi, poliziesco ambientato nelle Antille francesi, in onda per quattro appuntamenti nella prima serata del martedì. Ideata per France 2, la serie sarà disponibile anche in streaming, in contemporanea, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 4 luglio

Puntata 1, Adolescenti in fuga. Melissa è una madre single ed un'eccellente investigatrice con un nuovo incarico sull'isola della Martinica dove si trasferisce con i suoi due figli adolescenti.

Puntata 2, Delitti in corsia: Melissa e i suoi figli si stanno pian piano abituando alla nuova vita, resa meno semplice per l'investigatrice dai litigi con il capitano Gaëlle, come anticipa il promo presente su Mediaset Infinity. La squadra è chiamata però a indagare su un cadavere trovato impigliato in una rete da pesca.

Il cast

In Delitti ai Caraibi Sonia Rolland è Melissa Sainte-Rose, Beatrice de la Boulate è Gaëlle Crivelli, Julien Beramis è il tentente Aurelien Charley, Stephan Wojtowicz è Alain Etcheverry e Valentin Papoudof è il medico legale Dorian. E poi: Antoinette Giret è Chloe, figlia di Melissa, Benjamin Douba-Paris è Lucas, l'altro figlio di Melissa, Remi Pedevilla è Christopher Delval, amante di Melissa e Paul Lefevre è Lionel Alzan, ex compagno di Gaëlle Crivelli.

Sinossi

La comandante della Police Nationale, Mélissa Sainte-Rose, riginaria della Martinica, viene trasferita dalla Francia continentale a Fort-de-France, dove arriva con i due figli adolescenti. Nella capitale dell'isola, nel cuore dell'arcipelago dei Caraibi, parte delle Piccole Antille, Sainte-Rose è alle dipendenze della capitano Gaëlle Crivelli, con la quale, sin da subito, i rapporti sono piuttosto tesi: le due donne sono caratterialmente agli antipodi ma, fortunatamente, complementari nella risoluzione dei casi al centro delle loro indagini. Mélissa Sainte-Rose e Gaëlle Crivelli hanno in comune Franck, rispettivamente ex marito della prima (e padre dei due figli, Chloé e Lucas) ed ex amante della seconda: ulteriore elemento di attrito tre le due poliziotte.