Deathstroke e Bane nel DCU: arriva un nuovo aggiornamento sul film

Il misterioso progetto targato DC Studios incentrato su Deathstroke e Bane è tornato a far parlare di sé con un aggiornamento significativo: la sceneggiatura è stata completata e sottoposta alla valutazione dei vertici. A firmarla è Matthew Orton, già noto per il suo lavoro su Captain America: Brave New World e Moon Knight. Il film, ancora senza titolo ufficiale, sarebbe incentrato su un improbabile team-up tra i due iconici villain dell'universo di Batman.

I prossimi passi dei DC Studios

L'indiscrezione arriva da Umberto Gonzalez di TheWrap, che ha rivelato la notizia durante un episodio del Box Office Podcast. Come noto, James Gunn ha più volte sottolineato che nessun progetto potrà ottenere il via libera senza una sceneggiatura che soddisfi pienamente le sue aspettative. Dunque, il futuro del film dipenderà da quanto Orton sarà riuscito a cogliere il tono e la visione del nuovo DCU.

Clayface in un'immagine

Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio: attualmente sono in lavorazione tre film del DC Universe legati alla mitologia di Gotham. Oltre a Deathstroke & Bane, sono in fase di sviluppo anche Clayface e The Brave and the Bold. Il primo ha già un cast in fase di definizione e una data d'uscita fissata all'11 settembre 2026. Il secondo, invece, rimane ancora avvolto dal mistero, nonostante l'annuncio ufficiale della regia affidata ad Andy Muschietti.

In assenza di informazioni certe, i fan si chiedono dove e quando rivedranno Batman in live-action all'interno del nuovo universo narrativo. Secondo alcuni, Deathstroke & Bane potrebbe offrire un'occasione per un cameo del Cavaliere Oscuro, a differenza di Clayface, dove la sua presenza è già stata esclusa.

Fino ad allora, l'unico appuntamento confermato con il Crociato Incappucciato resta The Batman 2 di Matt Reeves, in arrivo nei cinema il 1° ottobre 2027.