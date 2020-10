Death at SeaWorld diventa una serie tv prodotta da The Apartment e Castlefield

The Apartment e Castlefield si sono aggiudicate i diritti dell'acclamatissima opera di David Kirby, Death at SeaWorld per la produzione di una rivoluzionaria serie televisiva in dieci puntate, Simon Allen sarà lo showrunner.

I diritti di Death at SeaWord (edito da St. Martin's Publishing Group), celebre opera di David Kirby, autore bestseller del New York Times, sono stati acquisiti da Lorenzo Mieli per The Apartment (società del gruppo Fremantle che ha prodotto successi internazionali come The Young Pope e The New Pope, del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, e L'Amica geniale, tratto dalla quadrilogia di Elena Ferrante e diretto da Saverio Costanzo) e dai produttori vincitori del BAFTA Hilary Martin e Simon Judd per Castlefield, anch'essa una società di Fremantle.

L'accordo è stato negoziato, a nome di David Kirby, da Allison Warren e Todd Shuster, di Aevitas Creative Management.

Le due società internazionali, The Apartment e Castlefield, collaboreranno alla produzione di una rivoluzionaria ed epocale serie televisiva in dieci puntate, basata sui contenuti del libro di Kirby. Simon Allen sarà lo showrunner.

Death at SeaWorld si rifà all'acclamato thriller investigativo che ha preceduto il premiato documentario Blackfish per poi scavare più a fondo in questo epico racconto che vede contrapporsi uomo e natura, interessi economici e orrore primigenio. Ambientato nell'arco di 40 tumultuosi anni di storia, attraversati da eroiche azioni di attivismo e scandali sconvolgenti, Death at SeaWorld segue le vicissitudini di cinque personaggi, le cui vite si intrecciano fino a scontrarsi, nel 2010, con di una ragazza, volto della catena statunitense di parchi acquatici SeaWorld, da parte dell'orca tenuta in cattività, Tilikum. Le ripercussioni di questa tragedia, che provocò un'ondata di sconcerto in tutto il mondo, sono evidenti ancora oggi, quando continuiamo a ignorare che la natura non sottostà al nostro controllo, né può essere mercificata. Inoltre, quanto accaduto ha dato inizio a indagini e a processi coinvolgenti e dalla posta in gioco altissima, che ci conducono dritti al lato più oscuro del nostro rapporto con la natura.

Lorenzo Mieli (CEO di The Apartment) ha dichiarato: _"Death at SeaWorld non sarà solo uno show televisivo di livello e dai contenuti di grande impatto e spessore, ma rappresenterà anche un invito alla mobilitazione per proteggere la bellezza e le meraviglie di questo nostro travagliato pianeta. Sono felice di portare sullo schermo, insieme a un team di così grande talento e dedizione, questa parte importante e ancora non conosciuta della storia."

L'intenzione è di entrare in produzione con Death at SeaWorld per la fine del 2021.