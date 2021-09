Deal With It - Stai al gioco, da stasera sul Nove la nuova stagione: gli ospiti

Da stasera sul Nove, alle 20:25, torna Deal With It - Stai al gioco, nuova stagione del programma condotto da Gabriele Corsi: tra gli ospiti Anna Tatangelo, Costantino Della Gherardesca e Cristiano Malgioglio.

Da stasera sul Nove alle 20:25 Gabriele Corsi torna a far divertire il pubblico con i nuovi episodi di Deal With It - Stai al gioco, l'esilarante combinazione tra candid camera e game show prodotto da Banijay Italia per Discovery.

Da Roma a Napoli, da un circolo sportivo all'altro, con scherzi sempre più originali e nuovi ospiti d'eccezione, il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì.

Le location sono le novità di questo nuovo ciclo: le nuove puntate, ambientate a Roma, in un circolo di tennis, a Napoli, al circolo nautico di Posillipo e a Bari, in uno stabilimento balneare, vedono concorrenti e vittime protagonisti di candid che, spesso, prendono il via al tavolo di gioco per poi spostarsi e concludersi su un campo da tennis o direttamente in mare.

A mettere in imbarazzo i concorrenti, al fianco di Gabriele Corsi, come sempre, molti ospiti vip tra cui Anna Tatangelo, Giancarlo Magalli, Cristiano Malgioglio, Michela Giraud, Gianmarco Tognazzi, Ciro Ferrara, Costantino Della Gherardesca, Natasha Stefanenko, Fortunato Cerlino, Eva Grimaldi, Roberta Vinci, Awed e molti altri.

Deal With It - Stai al gioco è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. Le puntate sono disponibili anche sulla piattaforma discovery+.

Le candid sono state realizzate nel rispetto della sicurezza dei partecipanti e seguendo le predisposizioni dei DPCM vigenti durante le registrazioni.