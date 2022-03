Deal With It - Stai al gioco, da stasera sul NOVE la nuova stagione: gli ospiti

Prende il via stasera sul NOVE la nuova stagione di Deal With It - Stai al gioco, il game show condotto da Gabriele Corsi: ecco chi saranno gli ospiti delle nuove puntate.

Torna Deal With It - Stai al gioco, da stasera sul NOVE alle 20:25 (e poi ogni giorno dal lunedì al venerdì), la combinazione tra candid camera e game show prodotto da Banijay Italia per Discovery, con la conduzione di Gabriele Corsi.

Le nuove puntate, ambientate a Napoli, in una Pasticceria, a Bari, in un lido cittadino, a Roma in un Caffè letterario, a Bologna Fico nel parco di Eataly e a Milano in un ipermercato vedono concorrenti e vittime protagonisti di scherzi sempre piu' originali e divertenti. A mettere in imbarazzo le coppie di clienti all'interno dei locali disseminati di telecamere nascoste, al fianco di Gabriele Corsi, come sempre, tantissimi nuovi ospiti vip tra cui Asia Argento, Pierluigi Pardo, Gianmarco Tognazzi, Stefania Orlando, Filippo Bisciglia, Francesco Panella, Nuzzo e Di Biase e molti altri.

Deal With It - Stai al gioco è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. Le puntate sono disponibili anche sulla piattaforma discovery+.