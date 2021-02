Deal with it: i nuovi episodi stasera sul Nove

Reduce dal successo di ascolti dello scorso autunno (con un record di 782.000 telespettatori e quasi il 3% di share sul pubblico totale), arrivano i nuovi episodi di Deal With It - Stai al gioco con Gabriele Corsi, in onda da stasera su Nove dal lunedì al venerdì alle 20:30!

Prodotto da Banijay Italia, l'esilarante combinazione tra candid camera e game show torna a Milano, Roma e nelle spiagge di Rimini per nuove divertentissime sfide. A mettere in difficoltà e in imbarazzo i concorrenti al fianco di Gabriele Corsi, come sempre, molti ospiti vip tra cui Simona Ventura, Anna Falchi, Rocco Tanica, Dario Vergassola, Victoria Cabello, Maddalena Corvaglia, Cristina Chiabotto, Maurizia Cacciatori, Maurizio Lastrico, Saverio Raimondo, Fabio Troiano.

Le candid sono state realizzate nel rispetto della sicurezza dei partecipanti e seguendo le predisposizioni dei dpcm vigenti durante le registrazioni. Deal With It - Stai al gioco è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. Le puntate saranno disponibili successivamente anche su Dplay (sul sito dplay.com-o su App Store o Google Play).