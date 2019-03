Deadpool: stasera su Italia1 il film con Ryan Reynolds!

Stasera su Italia 1 arriva uno dei titoli più irriverenti nel mondo dei cinecomic, Deadpool, il primo film della saga con Ryan Reynolds nei panni di Wade Wilson!

Deadpool racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto ad un terribile esperimento, acquisisce l'eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità. Con la sua nuova abilità di guarire rapidamente e un pungente senso dell'umorismo, Deadpool andrà a caccia dell'uomo che gli ha quasi rovinato la vita. Diretto da Tim Miller, il film vede nel cast Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, T.J. Miller e Gina Carano.

La pellicola è arrivata nelle sale del 2016 ed è stata un enorme successo, portando al box office quasi 800 milioni di dollari dopo una spesa di 60. Ovviamente questi numeri hanno messo subito in produzione il sequel Deadpool 2, che ha eguagliato il risultato del primo film. Per il prossimo Deadpool 3, Ryan Reynolds ha confermato in un'intervista a Variety, Ryan Reynolds ha svelato che il team creativo sarebbe già al lavoro e ha aggiunto che il terzo film andrà in una direzione completamente diversa dai precedenti, visto che "spesso un personaggio viene modificato quattro film troppo tardi".