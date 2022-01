Dead Day: il fumetto diventa una serie tv prodotta per Peacock

Il fumetto Dead Day verrà adattato in una serie tv che verrà prodotta per Peacock e sviluppata da Kevin Williamson e Julie Plec.

Il fumetto Dead Day diventerà una serie tv che verrà sviluppata da Kevin Williamson e Julie Plec, duo che ha portato al successo The Vampire Diaries.

Il progetto sarà destinato alla piattaforma di streaming Peacock e porterà sul piccolo schermo la storia ideata da Ryan Parrott.

Dead Day racconta quello che accade agli Haskins, una famiglia apparentemente normale che vive in una città di provincia e sta preparandosi all'annuale festività conosciuta come il "Giorno dei morti", durante la quale chi ha perso la vita risorge dalla propria tomba dal tramonto all'alba. Alcuni morti ritornano per ritrovare le persone amate e gli amici, altri per godersi un'ultima notte all'insegna dello svago e degli eccessi, e altri ancora hanno solo una cosa in mente: la vendetta.

Kevin Williamson e Julie Plec saranno counvolti come sceneggiatori, co-showrunner e produttori. I due hanno dichiarato in un comunicato: "Stavamo cercando un progetto a cui lavorare insieme e Dead Day ha tutti gli ingredienti che amiamo come narratori: amore, morte, brividi e lacrime. Sappiamo che Susan Rovner e il suo team a Peacock è perfetto per questo progetto".