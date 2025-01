Scream 7: sono iniziate le riprese del film? Ecco gli ultimi aggiornamenti

I fan di Scream attendono aggiornamenti sui lavori in corso per il settimo capitolo del franchise horror inaugurato negli anni '90. Alla regia torna Kevin Williamson, che lavorò alla sceneggiatura agli esordi della saga.

Il ritorno di Neve Campbell e Courteney Cox compenserà l'assenza delle ultime due star del franchise, Melissa Barrera e Jenna Ortega, che per motivi diversi non faranno parte del settimo film.

A che punto sono i lavori di Scream 7

Kevin Williamson ha confermato l'inizio delle riprese di Scream 7, con Courteney Cox nel ruolo di Gale Weathers e Neve Campbell in quello di Sidney Prescott. Jenna Ortega ha abbandonato il progetto per conflitti di programmazione dopo il licenziamento di Melissa Barrera.

Williamson ha condiviso una foto dal set del film, elogiando cast e troupe, descrivendo l'inizio della produzione come uno dei giorni più belli della sua vita, confessando la necessità di condividere la notizia con i fan.

I tempi di lavorazione e l'uscita di Scream 7

A causa dei numerosi cambiamenti del cast e dei problemi legati alla revisione della sceneggiatura, Scream 7 ha dovuto far fronte a numerosi slittamenti prima che la data del 27 febbraio 2026 venisse confermata.

Con le riprese già in corso, è probabile che la produzione di Scream 7 rispetti l'uscita fissata per il mese di febbraio dell'anno prossimo. Nel cast, oltre a Neve Campbell e Courteney Cox, anche Isabel May, Roger L. Jackson, la star di Ghostbusters - Minaccia glaciale Mckenna Grace, Mason Gooding, Asa Germann e Sam Rechner.