DC, Zach Cregger svela la sceneggiatura di Henchmen: con Joker, Harley Quinn e un cameo di Batman

Il regista di Weapons ha confermato di aver completato la sua sceneggiatura più ambiziosa: una storia ambientata a Gotham con Joker e Harley Quinn come protagonisti e una breve apparizione del Cavaliere Oscuro.

Il regista Zach Cregger ha annunciato di aver terminato la sceneggiatura di Henchmen, nuovo progetto ambientato nell'universo DC che vedrà al centro Joker e Harley Quinn, con un possibile cameo di Batman.

L'opera, che Cregger descrive come la migliore che abbia mai scritto, non è stata ancora presentata ufficialmente alla DC Studios, oggi guidata da James Gunn e Peter Safran.

Come è nata l'idea di un film DC firmato Cregger

Cregger aveva parlato per la prima volta di questa storia nel 2022, ospite del podcast Bloody Disgusting. In quell'occasione raccontò di non essere un grande appassionato di supereroi, ma di aver avuto un'idea così forte legata a Gotham da sentirsi costretto a scriverla.

Batman - The Animated Series: Un'immagine del Joker

In una recente intervista a Discussing Film ha ribadito quanto sia legato al progetto: "Se arrivasse la chiamata, lascerei tutto per girarlo subito. È il mio lavoro preferito tra quelli che ho realizzato e non vedo l'ora di metterlo in scena".

I primi dettagli su Henchmen e la trama

Secondo The Hollywood Reporter, il titolo della sceneggiatura è Henchmen e la storia segue un tirapiedi di basso livello del crimine di Gotham che, per puro caso, riesce a mettere fuori gioco Batman. Questo inatteso colpo di fortuna lo trasforma in una celebrità nel sottobosco criminale. Il Cavaliere Oscuro dovrebbe apparire solo brevemente, mentre Joker e Harley Quinn avranno ruoli di primo piano, alimentando l'atmosfera di azione e dark comedy che Cregger sembra voler trasmettere.

Weapons, Julia Garner in una scena

Nonostante la DC Studios non abbia ancora ricevuto formalmente la sceneggiatura, fonti vicine indicano che Gunn e Safran potrebbero essere già a conoscenza del progetto. Tuttavia, l'agenda del regista è piena: dopo l'impegno con Resident Evil, Cregger lavorerà a un film di fantascienza originale, per poi dedicarsi a un'altra sceneggiatura ambientata nell'universo DC ma priva di elementi supereroistici, scritta prima del successo di Barbarian.