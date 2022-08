DC Universe: Warner svilupperà un progetto a lungo termine in stile Marvel

I film DC verranno sviluppati in futuro seguendo un piano in stile Marvel con una pianificazione a lungo termine.

David Zaslav, CEO di Warner Bros Discovery, ha parlato della questione dopo la cancellazione di Batgirl che ha suscitato numerosi commenti e un po' di perplessità, considerando che il film con Leslie Grace era già in fase di post-produzione.

Zaslav, parlando dei progetti per il DC Universe, ha dichiarato: "Abbiamo compiuto un reset. Abbiamo compiuto una ristrutturazione e ci sarà un team con un progetto della durata di dieci anni, concentrandosi solo sulla DC. Si tratta di una struttura davvero simile a quella che Alan Horn e Bob Iger hanno messo insieme in modo davvero efficace con Kevin Feige alla Disney".

La speranza è infatti quella di costruire "una crescita più forte e sostenibile grazie alla DC".

The Flash: Warner conferma l'uscita nelle sale nonostante gli scandali di Ezra Miller

Il CEO di Warner ha quindi sottolineato: "Non distribuiremo nessun film prima che sia pronto. Non faremo uscire un film solo per ottenere dei risultati nel trimestre. L'obiettivo è capire come realizzeremo questi film nel miglior modo possibile".

Zaslav ha inoltre confermato il progetto di far uscire The Flash nelle sale e ha lodato i risultati ottenuti con Black Adam e Shazam! 2, due dei titoli della DC in arrivo nei prossimi mesi.