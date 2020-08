DC FanDome: il trailer dell'evento in programma il 22 agosto

L'evento DC FanDome si svolgerà online il 22 agosto e il trailer ricorda ai fan che possono attendersi annunci esclusivi e incontri virtuali con le star dei film e delle serie tratte dai fumetti.

Il filmato regala inoltre qualche dettaglio della grafica del sito che accoglierà virtualmente gli appassionati per 24 ore.

The ultimate 24-hour experience for the world's greatest fans is almost here. Mark your calendars for August 22 at https://t.co/BVR44SC8n7 #DCFanDome pic.twitter.com/hqteEENG86 — DC Universe (@TheDCUniverse) August 5, 2020

Il sito DC FanDome aprirà le sue porte il 22 agosto e il video pubblicato online dichiara: "Cari fan, questa è l'esperienza che stavate aspettando. I nomi più grandi della DC, rivelazioni esclusive, gratis per tutti. Solo per 24 ore. DC Fandome: un'esperienza globale".

L'evento dovrebbe regalare il primo trailer della versione di Justice League realizzata da Zack Snyder per HBO Max e aggiornamenti su Black Adam e gli altri progetti tratti dai fumetti della DC.

Ore di contenuti verranno messe a disposizione degli utenti, e il territorio virtuale si dividerà in aree differenti per permettere a ognuno di trovare ciò che più corrisponde al proprio gusto e interesse, a partire dalla Hall of Heroes, dove si potrà assistere a programmazioni speciali, retroscena, interviste e molto altro relativi a un'ampia gamma di film, serie TV e videogiochi, il tutto disponibile in varie lingue.

Dal lato televisivo troveremo ad esempio show come Watchmen, Batwoman, Supergirl, Young Justice: Outsiders, DC's Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, Superman & Lois, Teen Titans GO!, Titans, Black Lightning, DC Super Hero Girls, DC's Legends of Tomorrow, Lucifer e Pennyworth; mentre per quanto riguarda il lato cinematografico potete aspettarvi contenuti e ospiti a tema Aquaman, The Batman, SHAZAM!, The Suicide Squad, Black Adam, Wonder Woman 1984 e Justice League.