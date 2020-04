DAZN Smart Watching: ecco i contenuti streaming per una giornata a tutto sport

E se allo smart working si accompagnasse anche uno smart watching? DAZN ha studiato un programma per affrontare le giornate di lavoro passate in casa senza perdere l'allenamento. DAZN Smart Watching regala tanti appuntamenti streaming che accompagnano la giornata a ritmo di sport: dalla colazione con Ronaldo fino alla cena con i campioni della MotoGp.

Si parte la mattina con il fissare un obiettivo, proprio come ha fatto Claudio Villa, grande fotografo del calcio, che da più di 30 anni immortala le prodezze dei grandi giocatori: disponibile su DAZN una collezione leggendaria di scatti dedicati a Rolando, il celebre bomber brasiliano. Nella pausa caffè ci farà compagnia invece il campione spagnolo di MotoGP Pol Espargarò: il suo racconto di positività darà un'accelerata improvvisa alla vostra giornata. A ora di pranzo va in onda una nuova puntata del ciclo DAZN Selfie: il giocatore turco Hakan Çalhanoğlu si siede al tavolo con noi per commentare alcune delle sue giocate migliori nel Milan.

A metà pomeriggio, insieme alla merenda, arriva Federico Balzaretti con il suo speciale approfondimento su Federico Chiesa: curiosità su cuore, animo e duttilità del giovane giocatore viola. Andando verso fine giornata arriva una nuova puntata de La mente nel pallone: un esperto ci racconta come trasformare la paura in un'arma a nostro vantaggio, proprio come fanno molti sportivi. Dopo cena pronti per un'ultima botta di adrenalina? Arriva la seconda virtual race della MotoGP! Chi avrà trionfato questa volta dopo il successo di Alex Marquez al Mugello?