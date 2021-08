Dayane Mello, nuovo amore in Brasile? La foto su Instagram che fa sognare i fan

Tornata in Brasile per riabbracciare la sua famiglia, Dayane Mello potrebbe aver trovato anche l'amore tra le braccia di Alexandre Cunha: l'ex gieffina ha pubblicato una stories su Instagram dove viene ripresa mentre bacia il modello brasiliano, già testimonial in passato di marchi prestigiosi come Bottega Veneta e di Armani Exchange.

Dopo essere stata nella casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello ha dovuto aspettare per poter correre in Brasile per riabbracciare la sua famiglia. Nel frattempo il destino le aveva portato via prima il fratello Lucas, morto mentre la modella era ancora una concorrente del reality, poi la madre che non ha fatto in tempo a salutare a causa dell'emergenza sanitaria che ha ritardato il suo ritorno in patria.

Alla Mello nelle scorse settimane era stato attribuito un flirt con Andrea Turino, imprenditore casertano che aveva conosciuto grazie a Soleil Sorge (che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe far parte del Grande Fratello Vip 6). Ora Dayane nel suo Brasile potrebbe aver ritrovato l'amore tra le braccia di Alexandre Cunha. La modella è stata invitata a partecipare ai festeggiamenti per un matrimonio e proprio da questa location ha pubblicato una stories su Instagram dove si scambia un bacio con il modello brasiliano. La foto è stata postata anche sul profilo Twitter di Dayane.

I due si conoscono da tempo, il bacio poterebbe quindi essere il suggello di una grande amicizia o l'inizio di un nuovo amore.

Alexandre Cunha è stato testimonial di Bottega Veneta e di Armani Exchange e ha sfilato per sfilato per Dolce & Gabbana e Giorgio Armani.