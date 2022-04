Dayane Mello su Kanye West: “con lui una delle migliori scop.te della mia vita”

Dayane Mello ha rivelato nel corso di Pupa Party di aver avuto un breve, ma intenso, flirt con Kanye West, ex marito di i Kim Kardashian.

Dayane Mello ha avuto un breve flirt con Kanye West: la modella brasiliana lo ha rivelato nel corso di Pupa Party, il programma su Mediaset Infinity che conduce insieme ad Andrea Dianetti. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato che quelle con il rapper sono state giornate molto intense.

Nel corso della puntata di ieri di Pupa Party, il programma digital only condotto da Dayane Mello e Andrea Dianetti che anticipa, segue e commenta la Pupa e il Secchione su Mediaset Infinity, la modella brasiliana si è aperta a delle confessioni hot che hanno subito fatto il giro della rete. [Se la settimana scorsa la Mello aveva detto, parlando di Alex Belli: "ho un gossip. Alex Belli ci gioca ma gli piacciono anche gli uomini", questa volta Dyane il gossip lo ha raccontato su se stessa, coinvolgendo anche l'insospettabile Kanye West.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, parlando con Andrea Dianetti, ha detto di aver conosciuto l'ex marito di Kim Kardashian a Los Angeles, i due hanno anche avuto un brevissimo flirt che ha lasciato ottimi ricordi. "Kanye l'ho conosciuto molto bene, siamo stati più che amici - ha detto la brasiliana - ci siamo conosciuti, siamo stati insieme ed è un figo della madonna. C'è stato un bel feeling con lui. È stata una delle esperienze più bella della mia vita, è durata una, due, tre notti. Mi ha segnato perché è stata una delle scopa.te più belle della mia vita", come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Nel corso della serata, Dayane Mello ha ricordato anche la sua amicizia con Leonardo DiCaprio, di cui aveva già parlato in passato. I due si sono conosciuti quando la modella brasiliana, oggi 33enne, aveva solo 19 anni. Dayane, in più occasioni, ha ribadito che con la star hollywoodiana non c'è stato nessun flirt "siamo stati solo amici", aveva detto anche a Barbara D'Urso