Dayane Mello, dal Grande Fratello Vip 5 a caso mediatico in Brasile per gli attacchi sessisti

Dayane Mello è una dei protagonisti indiscussi del GF Vip 5 in Italia mentre in Brasile è diventata un caso mediatico per gli attacchi sessisti che ha ricevuto dentro e fuori dalla casa di Cinecittà.

Dayane Mello non fa parlare di sé solo in Italia per il Grande Fratello Vip 5 ma a puntarle i riflettori addosso ora c'è anche il suo Brasile. E per motivi che niente hanno a che vedere con le lamentele per il televoto poco regolare del reality di Canale 5.

Ieri sera, sulla maggiore rete brasiliana, è andato in onda un servizio sulla bella Dayane durante Fantastico, lo show della domenica sera visto in media da circa 60 milioni di persone.

L'argomento principale, però, non era l'avvenenza o il carattere di fuoco della Mello ma il fatto che, sia dentro che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, la modella sia stata vittima di attacchi sessisti. Se a fare molto scalpore presso l'audience brasiliana sono state soprattutto alcune frasi apparse sui social dei soliti odiatori di professione, tuttavia non sono certo passati inosservati due commenti parecchio dibattuti anche in Italia.

L'affaire Balotelli, infatti, aveva indignato immediatamente gli spettatori del GF Vip, tanto che il tono dei commenti aveva subito spinto Alfonso Signorini a chiedere le scuse in diretta del calciatore.

Ben diversa da quanto ci si sarebbe aspettati è stata la sorte riservata a Francesco Oppini. La sua frase riferita a Dayane Mello "Una così i miei amici la violentano", unita a quella su Flavia Vento, avrebbe in effetti meritato molto più di una lavata di capo e una nomination d'ufficio. Il provvedimento mancato nei confronti dell'ex gieffino (unito ai suoi recenti attacchi in studio) continua a provocare indignazione tanto tra i fan italiani tanto tra quelli brasiliani della modella.

Sono stati proprio loro infatti a portare all'attenzione dei media verdeoro il caso, che nei giorni scorsi, anche se carico di esagerazioni, sarebbe finito addirittura su un giornale croato.