Dayane Mello e Cristiano Malgioglio al lavoro insieme dopo il Grande Fratello Vip?

Quando stasera terminerà il Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello potrebbe ricevere la sua prima offerta di lavoro: Libero Quotidiano ha rivelato che Cristiano Malgioglio ha in mente un brano destinato all'America Latina e al suo fianco vuole la modella brasiliana.

Cristiano Malgioglio è stato nella casa del Grande Fratello Vip 5 per circa 18 giorni ma in quel periodo ha stretto rapporti importanti soprattutto con due concorrenti, Tommaso Zorzi e Dayana Mello. Cristiano sembra Interessato a portare le loro esperienze nei suoi prossimi lavori musicali. Libero Quotidiano ha rivelato che il cantautore ha in mente una nuova hit da lanciare sul mercato sudamericano e vorrebbe sul set proprio la concorrente del Grande Fratello Vip 5, che stasera è una delle grandi favorite per la vittoria del reality di Alfonso Signorini.

In una delle puntate del programma Cristiano Malgioglio aveva elogiato la bellezza della Mello, paragonandola a quella delle Bond Girl dei film di 007. Il brano, stando a quello che si legge, si chiamerebbe Y lo latino, al momento non è chiara quale sarà la proposta che sarà fatta a Dayane, che potrebbe apparire nel video che accompagnerà la promozione del disco.

Poco più di un mese fa Cristiano Malgioglio in un'intervista a Novella 2000 aveva rivelato la volontà di scrivere una canzone ispirata al rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. "Ho scritto un brano per questa storia impossibile tra Tommaso e Francesco".