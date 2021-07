Dayane Mello: “Ho comprato la casa in Brasile dove viveva mio fratello Lucas”

Dayane Mello ha voluto fare un regalo alla sua famiglia: la modella ha comprato la casa in Brasile dove aveva vissuto per un anno Lucas, il fratello di 27 anni morto in un incidente automobilistico lo scorso febbraio.

Dall'1 marzo, data in cui è terminato il Grande Fratello Vip 6, Dayane Mello non ha potuto ancora riabbracciare il padre e il fratello e condividere con loro il dolore per la morte di Lucas. Nonostante questo, la modella è riuscita a rendere felice il padre comprando in Brasile la casa in cui il fratello minore aveva vissuto per un anno.

La Mello ha voluto condividere questo momento con i suoi follower attraverso le storie di Instagram dove ha scritto: "Questo è il posto preferito di Lucas dove ha vissuto per un anno", nella storia si vede la foto di una casa rustica circondata dal verde. Il messaggio continua "Sono riuscita a comprare questa casa per la mia famiglia, esattamente questo posto era il sogno di mio padre quando ero piccola. Sono così felice di aver realizzato il loro sogno e di avere un piccolo posto per me in Brasile". La parte finale del post è rivolta ai familiari: "Grazie alla mia famiglia di esistere e guidarmi, grazie fratello mio per esserti preso cura di me e di tutto ciò che mi circonda sempre, sei il miglior fratello del mondo. Te amo".

Lucas, il fratello minore di Dayane, è morto lo scorso 3 febbraio in un tragico incidente stradale, il ragazzo aveva 27 anni. La Mello in quei giorni era nella casa del GFVip e le era stato comunicato che non poteva raggiungere la famiglia perché i voli per il Brasile erano bloccati. Un lutto difficile da elaborare, come aveva raccontato al settimanale Chi, a cui si aggiunge una nuova grave perdita: Recentemente Dayane ha perso anche la madre per un tumore che le era stato diagnosticato poco tempo prima.