Dawn Wells, Mary Ann ne L'isola di Gilligan, morta di Covid-19 a 82 anni

Dawn Wells, nota per il ruolo della 'ragazza della porta accanto' Mary Ann nella serie CBS L'isola di Gilligan, è morta il 30 dicembre 2020 a 82 anni in seguito a complicazioni dovute al Covid-19.

Una foto di Dawn Wells

Nata il 18 ottobre 1938 a Reno, Dawn Wells, eletta Miss Nevada nel 1959, riuscì a battere 350 attrici conquistando il ruolo di Mary Ann Summers nella serie di culto L'isola di Gilligan. La Wells è apparsa in oltre 150 serie tv - tra queste Bonanza, Maverick, Cheyenne, 77 Sunset Strip, Colombo e Baywatch - e in numerosi film, e ha calcato le scene a Broadway.

Il suo personaggio, l'ingenua Mary Ann Summers, si contrapponeva a quello della focosa Ginger (Tina Louise), stella del cinema approdata, insieme al altri passeggeri (Jim Backus, Natalie Schafer e Russell Johnson) sul veliero SS Minnow, guidato dallo Skipper (Alan Hale) con l'aiuto di Gilligan (Bob Denver). A causa del maltempo, il gruppo naufraga su un isola deserta dando vita a divertenti scaramucce che hanno fatto la storia della tv degli anni '60.

"Non c'è stata una Mary Ann in tv non so da quanto tempo" dichiarò Dawn Wells alla TV Academy Foundation nel 2008. "Non c'è più stata una brava ragazza sopra i 14 anni, e Mary Ann lo era davvero. Lo scontro tra Mary Ann e Ginger è sempre vivo. Bisogna essere un vero uomo per capire Ginger, Mary Ann sarebbe venuta al ballo con te, ma sarebbe stata solo un'amica. Un sacco di uomini sono venuti da me per dirmi che avrebbero sposato Mary Ann, perché era una ragazza con dei valori."