Davide Manuli: il suo cinema gratis in streaming sulla piattaforma di CG Entertainment

Prende il via sulla piattaforma di CG Entertainment, www.cgtv.it, una rassegna dedicata al cinema di Davide Manuli: tre imperdibili appuntamenti CG PREMIERE in diretta streaming gratuita per (ri)scoprire tre opere dell'autore e assistere alla presentazione dei film a cura dello stesso regista. La rassegna è stata organizzata in occasione della pubblicazione dei film di Manuli On Demand e in nuove prestigiose edizioni Dvd. È possibile prenotare un posto da questo link www.cgtv.it/premiere previa registrazione.

Si parte il 17 novembre alle 21.00 con la Directors' Cut dell'opera d'esordio

Girotondo, giro intorno al mondo, si prosegue il 21 novembre sempre alle 21.00 con La leggenda di Kaspar Hauser, per concludere conclude il 30 novembre con Beket. Tutti i film saranno preceduti da un'introduzione inedita del regista, che sarà trasmessa in contemporanea sulla piattaforma cgtv.it e sulle pagine Instagram, Facebook e Youtube di CG Entertainment.

Luciano Curreli e Jerome Duranteau in una sequenza del film Beket

Gli eventi esclusivi CG PREMIERE sono gratuiti e ad accesso limitato: è possibile prenotarsi per partecipare alla diretta streaming dei film da questo indirizzo www.cgtv.it/premiere, previa registrazione e fino ad esaurimento delle disponibilità. Per chi non può partecipare agli eventi in diretta i film sono disponibili On Demand per il noleggio e l'acquisto digitale su www.cgtv.it e sulle principali piattaforme, e in nuove edizioni Dvd nei migliori punti vendita, negli store online e ovviamente su www.cgtv.it .

I FILM

17 NOVEMBRE ORE 21.00 Girotondo, giro intorno al mondo Director's Cut - V.M. 18

Dopo 24 anni dal suo esordio torna in home video l'opera prima di Davide Manuli, in versione director's cut presentata come evento speciale alle Giornate degli autori a Venezia nel 2012. La sceneggiatura fu finalista al premio Franco Solinas nel 1995. Angelo perde il suo miglior amico per overdose. Solamente grazie all'incontro casuale con serena, una prostituta, riuscirà a superare il dolore perla sua perdita ed a uscire dalla depressione. con LUCIANO CURRELI, SARAH BOBERG, SIMON A CARAMELLI, JEROME DURANTEAU soggetto e sceneggiatura DAVIDE MANULI suono in presa diretta MARIO IAQUONE, DAVID SEBAG musiche originali GIOVANNI VENOSTA, MASSIMILIANO CIGALA, DANILO LEONORO, GOVINDA, ROMERLIN montaggio KARINE ALLENBACH, CLAUDIO DI MAURO (A.M.C.), ROSELLA MOCCI, RICCARDO GIANNETTI fotografia ATSUSHI TAKAOKA, FLORENT HÉRRY, ARNALDO CATINARI (A.E.C.) missaggio ALESSANDRO BONFANTI produzione LA LUMINOSA CINEMATOGRAFICA prodotto da DAVIDE MANULI, GIANLUCA ARCOPINTO scritto e diretto da DAVIDE MANULI L'edizione Dvd è accompagnata negli extra da: Selfie, Intervista e Trailer. Il film è già disponibile On Demand su cgtv, Prime Video, Chili, Google Play.

21 NOVEMBRE ORE 21.00 La leggenda di Kaspar Hauser 5° Arizona Underground Film Festival, Best Film. 41° International Film Festival di Rotterdam, Official Selection. 5° San Francisco Indipendent Film Festival, Jury Award. 18° Geneve International Festival, Jury Mention.

Sulla riva di una spiaggia arriva galleggiando il corpo di un ragazzo, apparso dal nulla: è Kaspar Hauser. La leggenda narra che sia l'erede al trono, fatto sparire per oscuri motivi di potere quando era ancora piccolo; ora è tornato per sconvolgere gli equilibri degli abitanti di questa terra desolata, la Granduchessa, il Prete, il Pusher, la Veggente, lo Sceriffo e il Drago. Il ragazzo è preso in custodia dallo Sceriffo, che lo protegge nel suo fortino, ma Kaspar Hauser capirà presto chi sono i suoi amici e chi i suoi temibili avversari... una produzione BLUE FILM e LA LUMINOSA CINEMATOGRAFICA VINCENT GALLO in LA LEGGENDA DI KASPAR HAUSER un film di DAVIDE MANULI con FABRIZIO GIFUNI ELISA SEDNAOUI SILVIA CALDERONI e con la partecipazione straordinaria di CLAUDIA GERINI prodotto da BLUE FILM e LA LUMINOSA CINEMATOGRAFICA film riconosciuto di interesse culturale dal MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Direzione Generale per il Cinema con il contributo della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport e il sostegno della REGIONE LAZIO Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo in collaborazione con FOURLAB e PRODUZIONE STRAORDINARIA soggetto e sceneggiatura DAVIDE MANULI direttore della fotografia TAREK BEN ABDALLAH montaggio ROSELLA MOCCI suono in presa diretta FRANCESCO LIOTARD scenografia GIAMPIETRO PREZIOSA costumi GINEVRA POLVERELLI organizzatore generale JACOPO CINO effetti speciali AUTOMA STUDIO monologo "del prete" di GIUSEPPE GENNA colonna sonora originale VITALIC prodotto da BRUNO TRIBBIOLI ALESSANDRO BONIFAZI DAVIDE MANULI.

L'edizione Dvd è accompagnata negli extra da: Galleria fotografica, Making of, Scene inedite e Trailer. Il film è già disponibile On Demand su cgtv e Chili.

30 NOVEMBRE ORE 21.00 Beket Locarno Film Festival, Premio della critica indipendente. Sulmona Cinema Film Festival 2008, Premio speciale della Giuria. 6th Mexico City International Contemporary Film Festival FICCO CINEMEX 2009. Miami International Film Festival 2009, Special Jury Mention. Tiburon International Film Festival San Francisco.

Freak e Jajà si trovano in una terra di nessuno, senza data né tempo. l'uomo non abita più il pianeta. Solo qualche strano personaggio sopravvissuto appare raramente. I due protagonisti si incontrano a una fermata del bus in mezzo al nulla, senza conoscersi. il bus arriva, ma non si ferma. Era il bus che portava a Godot, il dio che si è manifestato al di là della montagna sotto forma di sonorità musicale. Avendo perso il bus, Freak e Jajà decidono allora di cercarlo a piedi. iniziano così un viaggio che farà loro incontrare i bizzarri personaggi che abitano questa landa... una produzione LA LUMINOSA CINEMATOGRAFICA "BEKET" un film di DAVIDE MANULI con LUCIANO CURRELI JEROME DURANTEAU FABRIZIO GIFUNI ROBERTO "FREAK" ANTONI PAO LO ROSSI SIMONA CARAMELLI LETIZIA FILIPPI ROBERTO NANNI e con il campione di boxe SIMONE MALUDROTTU montaggio ROSELLA MOCCI fotografia TAREK BEN ABDALLAH scenografia MARIO COURRIER costumi VALENTINA STEFANI aiuto regia FABRIZIO LIVIGNI suono MARCO FIUMARA visual effect FULVIO STURNIOLO prodotto da BRUNO TRIBBIOLI ALESSANDRO BONIFAZI DAVIDE MANULI con il contributo della PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA" e GIANLUCA VASSALLO L'edizione Dvd è accompagnata negli extra da: Intervista a Rick Cluchey, Franky Robot 2010videoclip, Diventare Santo videoclip, Backstage e Trailer. Il film sarà disponibile On Demand sulle principali piattaforme.