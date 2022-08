David Parenzo "porta" Antonella Clerici su La7: la gaffe in diretta (video)

David Parenzo ha commesso una gaffe annunciando, su La7, Antonella Clerici come conduttrice del programma Eden al posto di Licia Colò. Naturalmente non si tratta di un colpo di 'tele mercato' estivo del gruppo Cairo Editore, la simpatica conduttrice resta ancora a Rai1 per condurre il suo È sempre mezzogiorno.

Qualcuno l'altra sera, anche se per pochi minuti, avrà pensato, complice il caldo afoso, di aver perso il passaggio della Clerici a La7. Tutto è successo a causa di un piccolo lapsus di David Parenzo, vittima di quello che una volta era chiamato 'il bello della diretta'. Il giornalista, con Concita De Gregorio, dal lunedì al sabato conduce 'In Onda', un talk show che approfondisce i temi del giorno.

David, alla fine della puntata, ha lanciato la trasmissione successiva dando la linea ad Antonella Clerici invece che a Licia Colò, che guida dal 2019 il programma che ci porta alla scoperta della varietà di vegetazione, clima e paesaggi che offre la Terra. "Dopo di noi, ne abbiamo bisogno, c'è Eden con Antonella Clerici", ha detto David Parenzo.

Una gaffe che non è passata inosservata, anzi il video che la riprendeva ha iniziato a girare su internet diventando virale. Parenzo su Twitter, commentando il suo lapsus, ha scritto "Non so davvero come mi è uscita! Ho chiesto scusa dell'errore alla mitica Licia Colò, rimedio presto con un mazzo di fiori" . E poi, rispondendo ad una domanda, ha spiegato "Mentre lo dicevo vedevo gli occhi degli ospiti un po' perplessi...ma non mi veniva il nome di Licia. Black Out. In uno schermo di servizio era appena andato in onda uno spot con la Clerici, quello mi ha fatto fare un'associazione mentale sbagliata".