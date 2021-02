David Lynch annuncia che continuerà a condividere video su YouTube

Il regista David Lynch ha compiuto in un video il suo annuncio: per ora non interromperà i suoi annunci sul meteo e sui numeri del giorno.

David Lynch ha svelato con un video che continuerà le sue previsioni del tempo e ad annunciare il numero del giorno.

L'annuncio, che aveva suscitato entusiasmo tra i fan, che doveva compiere il regista era infatti legato alla sua attività su YouTube che aveva deciso di interrompere.

David Lynch non ha quindi regalato degli aggiornamenti relativi a un possibile ritorno di Twin Peaks sugli schermi televisivi, a un eventuale progetto musicale o a un nuovo film, ipotesi che erano tra le più quotate tra i follower del regista.

Il regista, nel suo messaggio, ha spiegato: "Oggi avrei dovuto annunciare che mi sarei concesso una pausa dall'annunciare il meteo ed estrarre il numero del giorno, ma poi ho letto i commenti ieri e mi ha colpito ancora una volta che gruppo grandioso siete".

David Lynch ha proseguito: "Sono così grato che ci siano persone come voi in questo mondo, quindi continueremo. Mi auguro che, a prescindere dalle condizioni meteo, per tutti voi ci siano cieli blu e raggi di sole dorati, dentro di voi e lungo tutta la vostra strada".

Il regista ha quindi salutato con affetto tutti i suoi fan che, almeno per ora, dovranno ancora attendere prima di scoprire su quali progetti sta lavorando il maestro del cinema e della televisione.