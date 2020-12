David Lynch: il titolo della serie Netflix e altri dettagli svelati su Reddit?

David Lynch e Naomi Watts sul set di Mulholland Drive

Su Reddit sono - forse - stati svelati alcuni dettagli sul progetto Netflix di David Lynch, incluso il titolo. Un utente della piattaforma ha infatti pubblicato dettagli tratti da Production Weekly, dove il progetto col titolo provvisorio Wisteria non è più menzionato come Untitled David Lynch Project, come inizialmente mostrato qualche mese fa, ma con l'appellativo Unrecorded Night.

Come svelato in una discussione su Reddit, David Lynch avrebbe anche registrato i copyright per tredici episodi, il che coincide con il numero tradizionale di molte serie Netflix (anche se negli ultimi anni lo standard è stato abbassato a dieci). Le riprese dovrebbero iniziare a maggio, e Lynch sarà lo sceneggiatore e regista di tutti gli episodi.

Lucky: David Lynch ed Harry Dean Stanton

Non sappiamo ancora nulla di concreto sul progetto, ma sarebbe il primo lavoro originale di David Lynch per Netflix, dopo che la piattaforma ha precedentemente messo a disposizione un corto che il regista aveva girato alcuni anni addietro, un lavoro bislacco in cui lo stesso Lynch interpretava un detective alle prese con una scimmia.

Velluto blu: Isabella Rosselini e David Lynch sul set del film

Sarà anche il primo progetto lungo a cui Lynch mette mano dal 2017, quando è andata in onda la terza stagione de I segreti di Twin Peaks. Lo stesso regista ha parlato di un'ipotetica quarta annata, affermando che non sarebbe pronta prima del 2021, il che ha portato alcuni a ipotizzare che il nuovo titolo per Netflix possa essere in qualche modo legato a quell'universo. L'ipotesi è nata in parte dal titolo provvisorio Wisteria, che molti hanno associato alla serie Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane, per certi versi erede delle atmosfere strambe e malate del mondo di Twin Peaks (non a caso, inizialmente il ruolo di Mary Alice Young era stato affidato a Sheryl Lee, alias Laura Palmer). Nel corso del 2020 Lynch si è anche divertito con il proprio canale YouTube, realizzando buffi video sul meteo durante il lockdown primaverile.