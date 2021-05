David Lynch regista di un video musicale del brano 'I Am Shaman' del cantante Donovan

David Lynch è tornato alla regia in occasione del video musicale del brano I Am Shaman, realizzato per festeggiare i 75 anni dell'artista scozzese Donovan.

David Lynch è tornato alla regia in occasione di un video musicale del cantante scozzese folk Doovan, che ha compiuto nella giornata di ieri 75 anni.

Il brano al centro della scelta del regista è I Am the Shaman, di cui il filmmaker è inoltre un produttore.

Donovan ha parlato della sua collaborazione con David Lynch dichiarando in un post su Facebook: "Si è trattato di una cosa improvvisata. Ho visitato lo studio di David e mi ha detto 'Siediti ai microfoni con la tua chitarra, Don'. David era nella stassa stanza dietro la console con la mia Linda. Mi ha chiesto semplicemente di suonare una canzone che stava venendo sviluppata, nemmeno vicina a essere conclusa, perché avremmo scoperto cosa sarebbe accaduto. Ed è quello che è successo!". L'artista ha aggiunto: "L'ho composta sul momento. I versi sono emersi naturalmente, con nuove sequenze di accordi, che sono apparse senza sforzo. Un altro giorno David ha "scolpito il suono" della mia chitarra acustica Kelly della Ferrington, e ha suonato le sue texture assolutamente uniche di accordi modali sulla sua Ferrington, proponendo un nuovo spessore dal punto di vista sonoro con degli effetti. Io e David siamo 'compadres' in un percorso creativo che raramente si è intrapreso. E proponiamo TM Meditation nel mondo".

David Lynch sembra tornerà alla regia in occasione della serie Wisteria prodotta per Netflix e che sarà composta da tredici puntate. Il regista, inoltre, da tempo non torna dietro la macchina da presa di un lungometraggio e i fan stanno attendendo da molti anni il suo ritorno dietro la macchina da presa.