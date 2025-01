David Lynch, ecco come le sue condizioni di salute si sono aggravate dopo gli incendi di Los Angeles

La morte di David Lynch è avvenuta dopo che è stato "costretto a trasferirsi dalla sua casa" a causa degli incendi di Los Angeles. Ieri, la morte del visionario regista è stata annunciata dalla sua famiglia sui social media. La famiglia non ha comunicato la data del decesso. Aveva 78 anni.

Ora, in una dichiarazione rilasciata a Deadline, fonti anonime hanno rivelato che le sue condizioni di salute sono peggiorate dopo che è stato costretto a lasciare la sua casa sul Sunset Boulevard a Los Angeles. Al momento in cui scriviamo, i dettagli della sua evacuazione sono rimasti privati.

Gli incendi avrebbero avuto un impatto drastico sulla salute di Lynch, dato che il regista ha rivelato l'anno scorso la diagnosi di enfisema, causato dal fumo assunto per la maggior parte della sua vita.

Un ritratto di David Lynch

Da quale problema di salute era afflitto Lynch

L'enfisema, noto anche come broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), è una malattia che danneggia le sacche aeree a causa del fumo, dell'inquinamento o di sostanze irritanti sul posto di lavoro (secondo l'NHS). La malattia provoca problemi di respirazione, tosse e chi ne soffre può avere frequenti infezioni al petto e respiro affannoso.

David Lynch è morto: l'autore di capolavori come Blue Velvet e Mulholland Drive aveva 78 anni

Inoltre, a novembre Lynch aveva confermato di aver bisogno di ossigeno supplementare per attività faticose, che ha classificato come "attraversare una stanza" e altro. Ha anche aggiunto che, a causa del timore che la COVID-19 potesse compromettere ulteriormente la sua condizione, non avrebbe più diretto film sul set e non sarebbe più uscito più di casa per i suoi progetti, scegliendo invece di dirigere a distanza.

Attivo nel cinema e in TV, Lynch era noto soprattutto per titoli come Eraserhead, Mulholland Drive, Velluto blu, Twin Peaks, The Elephant Man e il poco apprezzato Dune. Il suo collaboratore e amico di lunga data Kyle MacLachlan ha reso omaggio al regista scomparso, affermando che "deve" la sua vita e la sua carriera a Lynch. I due hanno lavorato insieme a numerosi titoli, tra cui Dune, Velluto Blu e Twin Peaks.