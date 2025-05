David Lynch, all'asta gli oggetti personali del regista: dalla macchina espresso a memorabilia di Twin Peaks

Alcuni degli oggetti della collezione personale del regista, così come oggetti di uso quotidiano, saranno messi all'asta per i collezionisti

Avete mai desiderato possedere un pezzetto di Twin Peaks o Mulholland Drive? Ora è l'occasione giusta: più di 450 oggetti della collezione del grande regista scomparso lo scorso gennaio saranno il pezzo forte in un'asta della David Lynch Collection.

Programmata da Julien's Auctions e Turner Classic Movies per il 18 giugno. L'asta si svolgerà sul sito web di Julien's Auction e presso la sua casa d'aste di Gardena.

I manufatti personali provenienti dalla casa di Lynch includono oggetti di scena, strumenti musicali, opere d'arte, mobili, decorazioni per la casa, attrezzi della sua falegnameria, materiale per dipingere del suo studio d'arte e altro ancora.

Cosa comprende la collezione messa all'asta

Cannes 2017: David Lynch sul red carpet per il settantesimo anno della manifestazione

Saranno esposti cimeli della serie I segreti di Twin Peaks e dai film Mulholland Drive, Eraserhead, The Elephant Man e Velluto Blu. Tra gli oggetti figureranno anche un gruppo di quattro menu di scena per il Winkie's Sunset Blvd. di Mulholland Drive, una chitarra d'acciaio suonata nel suo studio e un divano vintage in ciniglia come quello di Strade perdute. Altri oggetti di Lynch saranno esposti all'asta di Hollywood Legends, in programma il 19 e 20 giugno.

Twin Peaks: Dana Ashbrook, Mädchen Amick e David Lynch sul set

"Julien's e TCM sono onorati di rappresentare e offrire al pubblico per la prima volta questa incredibile collezione di uno dei più grandi e venerati registi di tutti i tempi, David Lynch", ha dichiarato in un comunicato Catherine Williamson, direttore generale del settore intrattenimento di Julien's Auctions.

"Questi pezzi storici e preziosi che riflettono la singolare visione artistica di David Lynch, così come le sue passioni e le sue attività che vanno dalla sedia da regista, alla macchina per il caffè espresso, alla chitarra, alle collezioni di dischi e all'arredamento di Twin Peaks, provengono direttamente dalla casa dell'artista visionario i cui film enigmatici hanno suscitato i nostri sogni surreali più immaginativi e collettivi".