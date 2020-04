David Harbour vuole sapere come state, che fate, se va tutto bene... Via sms!

David Harbour vuole essere vostro amico, o almeno un amico di... sms. L'attore di Stranger Things e Black Widow rende pubblico il suo numero di telefono su Instagram, così se volete fare nuove amicizie ora che siete chiusi giorno e notte in casa, ne avrete modo.

"Dunque, ho questo numero di telefono..." esordisce Harbour nel suo video Instagram dove invita i fan contattarlo via messaggio in un periodo in cui tutti avremmo bisogno di un amico in più.

Ma se non si può fare conoscenza dal vivo, se non si possono incontrare fisicamente nuove persone, perché non fare ricorso ai mezzi di comunicazione a disposizione?

Così l'interprete di Jim Hopper lancia un appello ai suoi follower "_Mandatemi un sms (ma per piacere non solo con messaggi del tipo 'Adoro Stranger Things', ma con informazioni su di voi, tipo di dove siete? Qual'è il vostro nome su Instagram? Come va con il lavoro? Lo stipendio è ok? Come sta la vostra famiglia? C'è qualcosa che vorreste raccontarmi di voi?) 1 917 540 5294. Chiaramente, vista la natura dell'iniziativa che sarà sicuramente più che intensa, è probabile che non riesca a rispondere a tutti, e che possa non vedere alcuni dei messaggi (mi scuso in anticipo se questo sarà il caso) ma cercherò di realizzare un database di fan e amici per vedere se ci sono dei modi semplici per poter restare in contatto e aiutarsi in futuro.

Se poi sarò completamente sopraffatto da questa cosa e risulterà in un disastro totale, vi aggiornerò_".

Probabilmente il povero David Harbour verrà sommerso dai messaggi dei fan, ma l'idea è davvero ammirabile, non trovate?