David Harbour di Stranger Things ha sposato Lily Allen a Las Vegas (FOTO)

Un mese fa, a Las Vegas, il protagonista di Stranger Things David Harbour ha sposato la compagna Lily Allen, cantante britannica, con una cerimonia segreta che si è tenuta lunedì 7 agosto 2020.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, le nozze di David Harbour e Lily Allen si sono svolte nella Graceland Wedding Chapel, celebrate da uno dei sosia più famosi del Re del Rock and Roll Elvis Presley. La coppia aveva confermato la relazione lo scorso ottobre, quando lui l'aveva portata all'after party del Saturday Night Live dopo la puntata in cui era stato ospite.

A proposito delle nozze "celebrate dal Re in persona", David Harbour ha condiviso le foto pazze del suo matrimonio e del "piccolo ricevimento" con i bambini di lei, tenutosi in un fast food, tra panini e patatine. Lei invece più tradizionale e di poche parole, ha condiviso tra le altre foto quella in cui assaggia la torta nuziale.

Lily Allen e David Harbour hanno ufficializzato il loro fidanzamento a maggio, quando la cantante era stata avvistata con un enorme anello al dito per le strade di New York. Per lei è il secondo matrimonio, infatti nel 2011 ha sposato Sam Cooper con il quale ha avuto due figlie, Marnie Rose, 7 anni, ed Ethel Mary, 8 anni. La relazione tra i due finì nel 2016.