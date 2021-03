David Duchovny star della serie tratta dal suo libro Truly Like Lightning

L'attore David Duchovny sarà autore, protagonista e produttore della serie tratta dal suo romanzo Truly Like Lightning.

David Duchovny tornerà a collaborare con Showtime dopo il successo di Californication, in occasione della potenziale serie tratta dal suo romanzo intitolato Truly Like Lightning.

Tra le pagine si racconta la storia di una famiglia alle prese con le contraddizioni del ventunesimo secolo. Il romanzo è stato pubblicato il 2 febbraio negli Stati Uniti ed è il quarto libro scritto dall'attore dopo Holy Cow, Bucky F*cking Dent e Miss Subway.

David Duchovny ha conquistato il pubblico internazionale nel ruolo dell'agente Fox Mulder, il protagonista della serie X-Files accanto a Gillian Anderson. Tra i suoi progetti più famosi ci sono poi la serie Californication e The Larry Sanders Show. Prossimamente la star apparirà nel film The Bubble, con star Karen Gillan e Pedro Pascal.

L'emittente statunitense ha ordinato la stesura della sceneggiatura del progetto che verrà firmata dalla star in collaborazione con Tyler Nilson e Michael Schwartz, gli autori del film In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon e saranno i registi del pilot tratto dal libro se Showtime ne ordinerà la produzione.

Tra le pagine di Truly Like Lightning si racconta la storia di un ex stuntman che ha lavorato a Hollywood chiamato Bronson Powers, delle sue tre mogli e dei suoi dieci figli, la cui vita viene sconvolta dai progetti di uno spietato imprenditore edile che si imbatte nel terreno dell'uomo situati nell'area di Joshua Tree e cerca di obbligarlo a lasciare la proprietà. Il romanzo viene descritto come una meditazione straziante sulla famiglia, sulla religione, sul sesso, sull'avarizia, sulla natura umana e sulle trasformazioni subite dal deserto.

David Duchovny ha dichiarato: "Sono così eccitato all'idea di tornare nel mondo di Showtime con il team di incredibile talento composto da Schwartz e Nilson. Si tratta di una collaborazione che non vedo l'ora di iniziare".