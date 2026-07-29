David di Donatello: Silvia Calandrelli è la nuova Presidente

Silvia Calandrelli è la nuova Presidente della Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello. La nomina è stata ufficializzata mercoledì dai Soci Fondatori dell'istituzione, AGIS e ANICA, d'intesa con la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

Una foto di Silvia Calandrelli

A margine dell'ufficializzazione dell'incarico, la neo Presidente ha commentato: "Sono estremamente onorata ed entusiasta di assumere questo incarico. L'Accademia rappresenta un pilastro fondamentale del nostro cinema e i Premi David di Donatello costituiscono il massimo riconoscimento per il talento e l'eccellenza di chi produce, realizza e interpreta la cultura cinematografica in Italia. Ringrazio per la fiducia Francesco Giambrone e Alessandro Usai, rispettivamente Presidenti di AGIS e ANICA, e Giorgio Carlo Brugnoni, Direttore Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. Rivolgo inoltre un caloroso saluto a Piera Detassis, che ha guidato l'istituzione negli ultimi otto anni con straordinaria passione e competenza".

Chi è Silvia Calandrelli

Laureata in Filosofia, Calandrelli è stata un volto storico e una figura dirigenziale di spicco della Rai, azienda in cui ha fatto il suo ingresso nel 1989. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di primaria importanza, tra cui quello di Direttrice di Rai Cultura e della Direzione Cultura ed Educational, coordinando canali e progetti fondamentali per la divulgazione e la produzione culturale italiana (come Rai Storia, Rai5 e Rai Scuola).